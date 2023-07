Ortega pide a Petro un acuerdo sobre las fronteras en mar Caribe

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso este miércoles a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, plasmar en un acuerdo bilateral los fallos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que delimitaron la frontera marítima de ambos países en el mar Caribe.



"Si la Corte ya falló a favor de ellos (Colombia) y la Corte ya falló a favor nuestro (Nicaragua, en 2012), ya tenemos la salida para buscar la forma de plasmar esto (sentencias) en un acuerdo, decreto", dijo Ortega en un largo discurso en ocasión del 44 aniversario de la revolución que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Nicaragua.

En ese acuerdo bilateral, agregó el mandatario nicaragüense, debe quedar establecido "que Nicaragua ya es dueña y ejerce soberanía sobre esos 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe" que la CIJ le otorgó en noviembre de 2012.



"Con el mejor espíritu de paz y entendimiento le hago llegar este mensaje a Petro", afirmó Ortega.



El Gobierno de Nicaragua reconoció el jueves pasado como "firme, definitivo y de obligatorio cumplimiento" el fallo de la CIJ, que sentenció que Managua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia, y hoy lo ratificó Ortega.



Asimismo, el máximo tribunal internacional que dirime los conflictos entre Estados rechazó que el archipiélago colombiano de San Andrés, Providencia y Santa Catalina esté dentro de los límites de la frontera marítima de Nicaragua.



La Corte, por tanto, confirmó los límites marítimos que ya fijó en 2012, cuando otorgó la soberanía de esas islas a Colombia, pero le obligó a ceder casi 75.000 kilómetros cuadrados del mar Caribe al país centroamericano.



Al respecto, el dirigente sandinista insistió en que Colombia debe reconocer todas las sentencias de la Corte, en particular ese fallo dictado en 2012.



Ortega recordó que el 19 de noviembre de 2012 la CIJ dictó sentencia delimitando la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua en el mar Caribe hasta las 200 millas marinas desde las líneas de base de las costas nicaragüenses, y que Colombia se ha negado a cumplir con esa sentencia.

"¿Nosotros qué esperaríamos en este momento de parte de Colombia?. Ellos están reconociendo el fallo de la Corte que los beneficia, y nosotros lo estamos acatando, ¿pero el fallo de la Corte que nos beneficia a nosotros, ellos lo van a acatar?", preguntó.



"Yo le digo a Petro que acate el fallo que nos benefició, quedamos una a una", añadió.



El mandatario nicaragüense dijo que Colombia debe enviar señales para cumplir con los fallos de la CIJ.



El jueves pasado, la Corte rechazó la petición de Nicaragua, en una sentencia que es vinculante pero cuya aplicación depende única y exclusivamente de la buena voluntad de los Estados.



Ortega se refirió al tema durante el acto central de celebración del 44 aniversario de la revolución sandinista, que se desarrolló en un circuito cerrado al aire libre a menos de dos kilómetros de su residencia, en Managua, que comenzó con dos horas de retraso y duró cuatro horas y media, y que fue transmitido en cadena de radio y televisión. EFE