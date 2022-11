OTAN inicia reunión de urgencia sobre impacto de misil en Polonia

Los embajadores ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) iniciaron este miércoles en Bruselas una reunión de urgencia para discutir sobre el impacto de un misil en Polonia, que mató a dos civiles en un pueblo cerca de la frontera con Ucrania, informaron fuentes diplomáticas.

La reunión fue convocada luego de que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, destacó la importancia de que "todos los hechos sean establecidos".

Zelenski acusa a Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, reiteró que fueron "misiles rusos los que impactaron" en la localidad polaca de Przewodów, cerca de la frontera ucraniana, y que mataron a dos agricultores.



En un mensaje publicado en su página web, Zelenski se refirió a este incidente que está siendo investigado por la OTAN, dado que se produjo en territorio de uno de los países de la Alianza, y que ha agravado la tensión entre los países occidentales y Rusia.



El mandatario habló de la cumbre del G20 celebrada en la isla indonesia de Bali que concluyó hoy y en la que "todos hablaron sobre cómo poner fin a la guerra rusa".

"El representante ruso incluso hizo algunos comentarios", precisó Zelenski en referencia al ministro de Exteriores ruso, Serguei Lavrov.



"Y después de eso, casi 100 misiles rusos impactaron en Ucrania. Edificios residenciales quemados. Centrales eléctricas destruidas de nuevo. Cientos de ciudades quedaron sin electricidad, agua y calefacción. El tráfico de Internet se ha reducido en dos tercios", denunció.

"Desafortunadamente, hay bajas humanas. -agregó- ¡Y no solo en Ucrania!. Misiles rusos impactaron ayer en el territorio de la vecina Polonia. Debería haber una respuesta rápida".



El presidente de Ucrania no aportó, sin embargo, ninguna prueba sobre estas afirmaciones.



Para Zelenski, este ataque muestra la verdadera actitud de Moscú, quien debería salir del G20, el grupo de los países más desarrollados del mundo: "porque Rusia es un terrorista y nos protegemos de ello. Tal es la realidad".



El líder ucraniano ya afirmó, poco después de conocerse el incidente, que la explosión en la localidad polaca de Przewodów fue causada por misiles rusos.

"Ha ocurrido lo que llevamos advirtiendo mucho tiempo. El terror no se limita a nuestras fronteras nacionales. Misiles rusos han impactado en Polonia", señaló el mandatario ucraniano a través de su cuenta de Telegram.



Mientras la OTAN ha iniciado una investigación sobre el suceso, ocurrido a pocos kilómetros de territorio ucraniano, el presidente estadounidense, Joe Biden, cree que es "poco probable" que el supuesto misil se disparase desde Rusia.



"Hay mucha información que contradice eso. No quiero decirlo hasta que investiguemos por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fuera disparado desde Rusia", precisó Biden ayer en Bali en la cumbre del G20.



Por su parte, Rusia aseguró que no ha efectuado ataques contra objetivos cerca de la localidad polaca de Przewodów y calificó de "provocación deliberada" las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de artefactos rusos en la frontera entre Ucrania y Polonia.



"No se realizaron ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia por medios de destrucción rusos", afirmó el Ministerio de Defensa en un breve comunicado.