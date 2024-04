A la par del inicio y desarrollo del juicio del español Daniel Sancho, quien está acusado de asesinar al cirujano colombiano Edwin Arrieta, la plataforma HBO Max estrenó un documental titulado "El caso Daniel Sancho", el cual ha generado controversia debido a la millonaria suma de dinero que el padre de Sancho, Rodolfo, ha recibido por su participación.

El drama comenzó en agosto de 2023 cuando la noticia del arresto de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta sacudió al mundo. La brutalidad del crimen y la supuesta confesión del hijo del famoso actor centraron la atención en el caso, dejando a Rodolfo Sancho en shock al enterarse de la acusación contra su hijo. En una entrevista reveladora para el documental de HBO, Rodolfo compartió cómo recibió la noticia y su inicial incredulidad ante los eventos que se desarrollaron.

"El mismo día 5 me llama mi hermano, que ha visto la noticia. Estaba en shock y tarda en decirme qué está pasando. No me creía nada", dijo el actor.

