Padre de Daniel Sancho rompe el silencio tras el brutal asesinato de Edwin Arrieta

A inicios de agosto se conoció un macabro hallazgo en la isla tailandesa de Koh Pha Ngan, donde algunas partes de un cuerpo estaban en un basurero, tras algunos días las autoridades manifestaron que se trataba de médico colombiano Edwin Arrieta.

Desde entonces, el chef español Daniel Sancho, conocido por ser el hijo del famoso actor Rodolfo.

Sancho confesó que había asesinado y desmembrado el cuerpo del cirujano colombiano. En sus primeras declaraciones, el español admitió que fue el responsable del asesinato del médico cordobés y aseguró que lo hizo porque sentía que estaba como rehén.

Tras cumplirse casi un mes de este cruel asesinato, se conoció que el famoso actor se trasladó hacia Tailandia y rompió su silencio por primera vez, asegurando que el caso ha hecho que su familia se vea fuertemente afectada.

Cabe destacar que desde el pasado 7 de agosto, Daniel Sancho se encuentra en prisión preventiva en la isla Koh Samui, mientras es juzgado el próximo año.

Sobre este caso, el padre del confeso asesino decidió dar sus primeras declaraciones a los medios locales, enviándole un sentido mensaje a la familia de Arrieta y, asimismo, dijo que cuenta con “total confianza y respeto por las autoridades de Tailandia”.

“Siento el revuelo que se ha creado, el cual quiero dejar claro que no viene incitado ni por mí ni por mi familia”, recalcó.

También explicó que su hijo viajó a Tailandia para practicar Muay Thai, boxeo tailandés. “Quiero dejar claro que mi hijo ama este país, a su gente y su cultura”, declaró.

Atroces detalles del asesinato de Edwin Arrieta

En medio de las investigaciones sobre el caso, Sancho hijo se dio a la tarea de dar detalles de la manera en la que mató y desmembró al cirujano colombiano, esto luego de que se presentara una fuerte discusión con Arrieta, puesto que este no concebía que Sancho terminara con la relación amorosa que mantenían. Asimismo, expresó que el cirujano le había pedido tener relaciones sexuales, a lo que él se negó.

“Yo le dije: ‘lo siento, esto tiene que acabar. No quiero hacerlo más’. Él estaba desempacando la maleta. Me levanté, di un paso hacia atrás y le di un puñetazo. Él se cayó, yo estaba cogiéndolo y me mordió”, destacó,

Aunque Sancho se declaró responsables del crimen, las autoridades continúan recolectando material probatorio que llevan a esclarecer el hecho.