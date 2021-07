¡Padre orgulloso! Adornó su triciclo para celebrar la graduación de su hijo

Una imagen se ha viralizado en redes sociales luego de que se conociera un conmovedor episodio en medio de un evento de graduación de niños de colegio y en el que el amor y orgullo de un padre fue superior a su falta de recursos.

Se trata de una fotografía y un video en el que aparece una caravana de carros adornados con bombas y serpentinas, desfilando en celebración a la graduación de unos niños de colegio en Saltillo, capital del estado de Coahuila de Zaragoza, en México.

Le puede interesar: Músico Ismael Miranda se recupera tras cirugía de urgencia en el corazón

Cada vehículo pertenece a padres o familiares de los estudiantes, quienes van cada uno dentro de su respectivo carro, recorriendo las calles en medio de pitos y algarabía.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de la escena fue una familia que aunque participaba de la caravana, era la única que no iba en carro; pues ellos se transportaban en un triciclo empujado por el padre de dos menores de edad.

Según varias publicaciones y comentarios sobre esta familia, el padre no cuenta con los recursos para tener un carro, pero esto no fue obstáculo para no salir a desfilar orgulloso por la graduación de su pequeño.

Pues el hombre se las ingenió para decorar con bombas y serpentinas su triciclo y, con todo el orgullo, salió a desfilar con su hijo junto a la caravana de vehículos.

Lea también: Camilo participará en musical con Shawn Mendes

Esta imagen conmovió a miles de usuarios en redes sociales quienes aplaudieron la actitud del hombre que no se complicó ni dejó de asistir al evento por no tener carro para transportar a su hijo.

De igual forma, varios comentarios han destacado la evidente desigualdad que hay en todo el mundo y que fue más visible con esta imagen.

Pese a la diversidad de comentarios, lo que más sobresalió fue el amor del padre por sus hijos y la creatividad con que esta familia fue feliz.