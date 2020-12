Países Bajos entró en confinamiento total hasta el 19 de enero

Dos meses después de cerrar bares y restaurantes para controlar sin éxito los contagios, Rutte, que calificó las medidas de “severas” y “drásticas” pero “vitales”, ha pedido a los ciudadanos reducir sus salidas, confinarse, no viajar al extranjero y limitar el número de invitados a casa a un máximo de dos personas, y a tres en Navidad.

Una de las medidas que estaba debatiendo el Gobierno es el toque de queda durante la Navidad, algo que han solicitado los alcaldes neerlandeses, pero en principio no parece que vaya a salir adelante.



El Gobierno planeaba relajar el "confinamiento parcial" -que mantiene el sector de la hostelería cerrado desde marzo- si alcanzaba una media de 3.600 casos por día antes del inicio de la Navidad, pero los contagios diarios han aumentado de forma drástica, en torno a 10.000 diarios, al igual que la presión hospitalaria.



Estas medidas suponen un cambio radical en la estrategia de Países Bajos contra el coronavirus, que ha pasado por un "confinamiento inteligente" (que dejaba en manos de la sociedad la decisión de confinarse, y no imponía el uso de mascarillas) y un "confinamiento parcial" (que solo mantiene cerrada la hostelería), a un cierre de prácticamente toda la actividad no esencial en el país.



El miedo a que los alemanes crucen la frontera a hacer sus compras navideñas en Países Bajos está siendo una presión añadida para el Gobierno neerlandés, que convocó ayer y hoy reuniones de urgencia para decidir sobre las medidas.