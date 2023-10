Palestino habla sobre el terror que se vive en la Franja de Gaza: “están fijando objetivos civiles”

Generalmente los horrores de la guerra recaen sobre los más débiles, aquellos quienes no tienen voz en las decisiones bélicas que toman los ejércitos. Los civiles constantemente quedan atrapados en medio de las confrontaciones, y algunos países, como Palestina, no cuentan ni siquiera con refugios a dónde huir mientras avistan el lanzamiento de potentes cohetes que impactan sobre sus casas.

En un diálogo exclusivo con RCN Radio, Mutih Musbih, un habitante de la Franja de Gaza, epicentro de bombardeos israelíes, provocados por el inesperado ataque lanzado por el grupo Hamás el pasado sábado, contó detalles de la escalada que ha dejado hasta el momento 700 muertos en Israel y otros 413 en territorio palestino.

Musbih relató que la situación que viven los civiles en esa zona, es muy difícil. "Las fuerzas aéreas israelíes están fijando objetivos civiles, edificios habitados por familias. La situación se va a empeorar".

De interés: [Video] Daniela Tapia, de MasterChef, quedó en medio de bombardeo en Israel: "tuvimos que tirarnos al piso"

Una de las decisiones más polémicas anunciadas por Tel Aviv, fue cortar el suministro de energía que Israel le brinda a Palestina. Sin la energía israelí, los palestinos pasan varias horas a oscuras. "La mayoría de las personas están a oscuras. No tienen alternativas para la electricidad.", confirmó.

Varias ONG han alertado que ante el aumento de heridos, muchos hospitales no cuentan con red eléctrica para atenderlos.

Por otro lado, a pesar de que no es la primera vez que los palestinos sufren bombardeos, el país no cuenta con refugios para proteger de bombas y cohetes. "Los palestinos no tienen lugares para refugiarse de los ataques israelíes. La gente acá prefiere quedarse en los edificios y no salir a las calles porque allí se sienten más vulnerables", afirma Musbih.

Los niños, los más afectados

Ante el fuego cruzado el propio Israel le advirtió a sus ciudadanos, que residan cerca a la Franja de Gaza, que abandonaran la zona. Asimismo, gobiernos como el español, italiano y estadounidense, planean operaciones masivas para rescatar a sus nacionales que están atrapados en medio de la guerra.

Sin embargo, los palestinos "no tienen hacia dónde escapar. Cruzar la frontera hacia Israel no es una opción", según señala Musbih.

Puede leer: Sexta guerra entre Israel y la Franja de Gaza en 15 años

"La situación es muy difícil cuando se trata de los niños palestinos. Están muy asustados. La situación es muy difícil para ellos. No puedes imaginar lo difícil que es la situación cuando el ejército israelí fija cualquier área. Es horrible", afirma.

Ante los bombardeos lo único que queda por hacer el "quedarnos dentro de nuestras casas y orar para que esto pase rápido", lamenta Musbih.