Papa Francisco: "Estoy aún bajo el efecto de la anestesia y la respiración no es buena"

El papa Francisco afirmó este jueves que aún sufre los efectos de haber estado bajo anestesia general y que por ello no respira bien, al recibir en audiencia a los participantes de la Asamblea de la Reunión de Obras para la ayuda de las Iglesias Orientales.



"Estoy aún bajo el efecto de la anestesia y la respiración no es buena", dijo Francisco tras comunicar que no leería el discurso preparado para esta ocasión, pero que lo entregaría y les saludaría.

Más en: Colombia será evaluada sobre la situación de derechos humanos ante la ONU



El Papa fue dado de alta el pasado viernes después de nueve días ingresado en el hospital Gemelli de Roma, tras una operación por una hernia abdominal en la que se le retiraron algunas adherencias y se le colocó una malla en la pared del abdomen.



Inmediatamente después reanudó su agenda con varias audiencias, como las que mantuvo esta semana con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel y el mandatario brasileño, Lula Da Silva, quien, en una rueda de prensa en Roma, aseguró que había encontrado muy bien al papa y con la energía de una persona de 30 años.



En estos días sólo se ha anulado la audiencia general de los miércoles para que pudiera continuar su recuperación. El pasado domingo, durante el rezo del ángelus, se apreció que al papa le costaba algo respirar mientras leía su discurso.



Según el cirujano que le operó de la hernia abdominal y también en julio de 2021 del colon, Sergio Alfieri, el pontífice "está bien, mejor que antes", en referencia a los dolores que le causaba la hernia abdominal, según explicó al darle el alta.



Añadió que Francisco continuará la recuperación en el Vaticano aunque "ya ha reanudado el trabajo" y que se habían confirmado todos los viajes (Mongolia y Lisboa) del pontífice: "Los podrá afrontar mejor porque no tiene el malestar que tenía antes". "Será un papa más fuerte que antes", agregó el cirujano.

Le puede interesar: Explosión en París: 37 heridos, cuatro en estado crítico y dos desaparecidos



Francisco ha confesado que en la operación del colon tuvo problemas con la anestesia. Fue el tercer ingreso del el Papa en el hospital romano, ya que también estuvo hospitalizado tres noches a finales de marzo por "una pulmonía aguda" y fue operado el 4 de julio de 2021 del colon y dado de alta diez días después, a los que siguió una lenta recuperación.