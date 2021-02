Papa Francisco recibió la segunda dosis de la vacuna anticovid

El pontífice, de 84 años, pospuso hace dos semana varios compromisos previstos, entre ellos el encuentro anual con el cuerpo diplomático. Debido a su problema de salud también renunció a presidir la misa del domingo 31 de enero.

Francisco, afectado por una "ciática dolorosa", tampoco pudo presidir las celebraciones litúrgicas programadas para fin de año, el 31 de diciembre y el 1 de enero.

El papa argentino usa unos zapatos especiales debido a esa lesión en el nervio ciático que lo aqueja desde hace varios años.

En el avión de regreso en 2013 de su primer viaje al exterior, el papa argentino confesó a los periodistas que la ciática había marcado su primer mes de pontificado.

"¿Lo peor? Es que me vino una ciática, la tuve el primer mes. Porque para hacer las entrevistas me hacían sentar en un sillón, y eso me hizo daño. Es una ciática dolorosísima, dolorosísima. No se la deseo a nadie", confesó a los periodistas que lo acompañaban de regreso de Brasil.