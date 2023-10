Papa Francisco sugiere que parejas del mismo género podrían ser bendecidas

El papa Francisco, la máxima autoridad de la iglesia católica en el mundo, ha mencionado que las parejas del mismo género podrían ser bendecidas por los sacerdotes, pero "caso por caso". Asimismo, destacó que se debería estudiar la posibilidad, remota, de que las mujeres se puedan ordena como sacerdotes.

Estas declaraciones del sumo pontífice se dieron en una carta que les respondió a sus críticos más fuertes dentro de la iglesia, quienes enviaron una misva enviada el 10 de julio en la que pedían que el Papa pueda responder con un sí o no, algunas 'dubias' (dudas) sobre su gestión en la iglesia.

Aunque los cardenales Walter Brandmuller, Raymond Leo Burke, Juan Sandoval Íñiguez, Robert Sarah y Joseph Zen Ze-kiun, obstuvieron respuesta al día siguiente por parte del papa Francisco, esta no fue acorde a los protocolos que se esperaban, pues indicaron que esta era algo ambigua.

En la carta el sumo pontífice se centró en el próximo Sínodo, que se llevará a cabo del 4 al 29 de octubre, y el impacto de la iglesia con sus enseñanzas así como en ls preguntas sobre los matrimonios igalitarios y de si tiene la intención de que las mujeres uedan ordenarse sacerdotes.

Al ver la ambiguedad de esas repuestas, los cardenales volvieron a enviar una carta "dubia" al Papa, según mnenciona el blog del cardenal estadounidense Raymond Burke, con la intención de aclarar que el papa "no esté sujeto a confusión, error y desánimo".

Finalmente el Vaticano respondió el 25 de septiembre con una carta firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández, nuevo jefe de doctrina del Vaticano, en el que el papa Francisco daba respuesta a la 'dubia'.

Referente a la las parejas del mismo género reafirmó que la iglesia sólo reconoce el mtrimonio entre hombre y mujer, pero abrió la puerta a bendir a personas de la comunidad LGBTIQ+

“Cuando se pide una bendición, se expresa una petición de ayuda a Dios, una oración para poder vivir mejor, una confianza en un padre que puede ayudarnos a vivir mejor”, indicó el papa en la carta.

Aclaró también que un clero tendrá “la prudencia pastoral (para) discernir adecuadamente si existen formas de bendición, solicitadas por una o varias personas, que no transmitan una concepción errónea del matrimonio”.

En cuanto a las ordenaciones de mujeres sacerdotes recordó al papa Juan Pablo II, en 1994, quien afirmó con claridad las palabras que reflejan la posición de la Iglesia Católica en cuanto a la ordenación de mujeres.

Aunque destacó que la Iglesia "no tenía autoridad" para llevar a cabo dicha ordenación, enfatizó la importancia de estudiar y abordar este tema. El Papa no buscaba cambiar la postura de la Iglesia en sí, sino más bien educar a aquellos que albergaban dudas al respecto.

En sus palabras, el papa expresó: “Si no se entiende y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, será difícil aceptar que el sacerdocio esté reservado sólo a los hombres y no podremos reconocer los derechos de las mujeres ni la necesidad de que participen, de diversas maneras, en la dirección de la Iglesia”.