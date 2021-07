Según indicaron los médicos, ese dicho que dice “la música cura el alma”, tiene cierta veracidad ya que según estudios científicos, a través de técnicas de neuroimagen, la música puede cambiar el cerebro a corto y largo plazo, y puede ayudar a tratar deficiencias motoras en pacientes que han sufrido un ictus o un accidente vascular.

El papá de Pablo confirmó el pasado 2 de mayo con una prueba PCR que tenía coronavirus. Cuatro días más tarde ingresó en el Hospital General de Cataluña, y el 12 de mayo debió ser intubado. Después de ocho sesiones de prono, es decir, ponerlo boca abajo para mejorar la oxigenación, el hombre no lograba progresar.

"Estaba en una situación de hipoxemia refractaria y el equipo médico del Hospital General de Cataluña decidió dar un siguiente paso para intentar salvarlo: conectarlo a la terapia ECMO", relató la Dra. Carolina Maldonado a los medios locales, pero esta técnica sólo se hace en centros especializados, como Vall d'Hebron, porque requiere una intervención multidisciplinar de alto nivel que involucra especialidades de diferentes áreas.

El 25 de mayo un equipo de ECMO lo trasladó a la UCI del Valle de Hebrón.

Una vez estando allí comenzó a hacer fisioterapia a pesar de estar en coma inducido. El 13 de junio lo pudieron despertar. "Cuando el paciente dio signos de mejora se planteó la posibilidad de que su hijo pudiera visitarlo y así fue”, señaló la galena.

"No tengo palabras para explicar el momento del reencuentro. Fue muy emotivo. Terminamos todos llorando. Hacía dos meses que no se veían y podía ver el padre en unas condiciones con perspectiva de mejora. El resto de pacientes despiertos preguntaban quién tocaba y cuando le contábamos que era un niño de 13 años, no daban crédito. Su música fue un bálsamo para todos”, relató emocionada Maldonado.