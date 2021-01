Partidarios de Trump preparan manifestaciones contra conteo de votos que da victoria a Biden

Media docena de grupos fieles a Donald Trump han convocado para el miércoles en Washington una manifestación que el presidente saliente de Estados Unidos ha descrito como "salvaje" y que coincidirá con la reunión del Congreso para la cuenta formal y final de los votos del Colegio Electoral, que dan al demócrata Joe Biden la victoria en las elecciones de noviembre.

Trump, quien ha batallado y perdido en tribunales sus querellas por supuesto fraude en las elecciones del 3 de noviembre, añadió a su desprecio por el escrutinio las presiones para que la autoridad electoral de Georgia "encuentre" los votos que nieguen en ese estado el triunfo de Biden.

Lea aquí: Revelan audio en el que Trump presiona para revertir resultados de Georgia

En un mensaje en su cuenta de Twitter Trump ha insistido en que "es estadísticamente imposible" que haya perdido las elecciones del 3 de noviembre, y se ha referido a la concentración en Washington. "Gran protesta en DC el 6 de enero. ¡Estén presentes, será salvaje!", escribió el fin de semana.

I will be there. Historic day! https://t.co/k6LStsWpfy