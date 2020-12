Pediatra colombiana, de las primeras vacunadas contra la covid-19 en Nueva York

Además de ella, su esposo, el doctor Neeral Patel, cardiólogo del Northwell Health, recibió la vacunación la noche del miércoles con el producto de Moderna, la segunda vacuna aprobada en Estados Unidos contra la covid-19.

La doctora colombiana insistió en que la alegría de la vacunación no puede dejar a un lado las medidas de bioseguridad. "En mi grupo que ya está todo vacunado, todos seguimos poniéndonos máscaras, para no desperdiciar este regalo de la vacuna. Es posible contraer el virus en el periodo de las dos dosis (21 días) y no se puede bajar la guardia".

Más en: Lo que se sabe de la nueva cepa de coronavirus hallada en Reino Unido

También explicó que la tecnología de la vacuna es como una "receta que entra al cuerpo, no cambia el código genético, y son instrucciones para proteger la célula, y el cuerpo aprende a tener una defensa inmunológica".

Pero precisamente por eso es que dice que "la forma en la que las vacunas funcionan es cuando el 60 % de la población se las aplican", por eso hay que mantener las medidas.