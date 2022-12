Pedro Castillo está donde debe estar: Exvicepresidenta del Perú

La exvicepresidenta de la República del Perú, Mercedes Aráoz, menciono que los actos por parte ex-mandatario Pedro Castillo fueron "inconstitucionales y por ello el Congreso actuó de la manera que lo hizo".

"la verdad lo que hizo el señor Castillo es repetir la historia de un autogolpe, no estaba preparado, ni siquiera consulto a las fuerzas armadas", afirmo Aráoz.

La critica situación política que afronta Perú se ve reflejada en las calles, que hoy cumplen cinco días de constantes protestas en apoyo a Pedro Castillo y en nombre de unas elecciones anticipadas, las mimas que han provocado desmanes y represión de las fuerzas.

Le puede interesar: Castillo se niega a pasar los exámenes para detectar sustancias tóxicas

Entre tanto la exvicepresidenta Aráoz, se refirió al nuevo gabinete de la nueva mandataria sobre el cual afirmó que: "la señora Boluarte ya nombro un gabinete con pocos políticos, pero hay que dejar que haga su trabajo".

En cuanto a las distintas versiones que se han conocido de si Castillo estaba o no drogado, la exfuncionaria del gobierno peruano afirmó que, "los pedidos de la prueba venían por parte de sus allegados, nadie lo ha obligado, es mas no ha querido firmar nada, todo es una serie de mentiras, donde no ha hecho más que exagerar en vez de ponerse a gobernar".

La ex-mandataria más allá de lo que ha venido aconteciendo en la República de Perú, expresó que la preocupación de ahora se tiene que centrar en "reconstruir el Estado para que todo sea más estable".

Además agregó que Castillo cometió un grave error y por ello "está donde está".

También lea: Dina Boluarte, presidenta de Perú, nombró a su gabinete de ministros

Mercedes Aráoz, hacía parte del partido político de Peruanos por el Cambio del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, donde fue nombrada por el Congreso peruano.

En el año 2017, Aráoz, fue nombrada presidenta del Consejo de Ministros, cargo que había tenido antes de pasar a la vicepresidencia.