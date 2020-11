Pensilvania oficializa el resultado electoral, con Biden como ganador

El gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, anunció este martes que el estado ha certificado el resultado de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre a favor del demócrata Joe Biden, que se hará con sus 20 compromisarios de Colegio Electoral.



"De acuerdo con lo requerido por la ley, he firmado la certificación para el nombramiento de electores (delegados del Colegio Electoral) para Joe Biden y Kamala Harris", afirmó el gobernador en Twitter.

Again, I want to thank the election officials who have administered a fair and free election during an incredibly challenging time in our commonwealth and country's history.



Our election workers have been under constant attack and they have performed admirably and honorably.