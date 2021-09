Joaquín Botero es un periodista egresado de la Universidad de Antioquia que hace 20 años estaba durmiendo en la casa de un primo en el condado de Queens en Nueva York, a 5 kilómetros de las Torres Gemelas.

Trabajaba como redactor deportivo en un periódico y ese día lo recuerda como una escena de ciencia ficción en medio del caos y el miedo.

Más información: Estados Unidos conmemora los 20 años de los atentados del 11 de septiembre

La novia de Joaquín fue quien le avisó que algo estaba ocurriendo. Así que ambos se fueron hasta las Torres Gemelas y vieron el colapso del primer edificio.

"Decían que un avión, que un helicóptero, pero no había claridad. Ella se fue rápido a avisarme, luego nos fuimos y nos tocó ver la caída de la primera torre. Eso fue muy conmovedor. Era incertidumbre, caos, como la guerra del fin del mundo. Recuerdo claramente a la gente muy silenciosa y con mucho sentido de solidaridad", indicó.

Luego vinieron largas horas de trabajo en el periódico en Nueva York. "Al otro día, en la bicicleta, me logré meter y pasar los cercos policiales y acercarme hasta el lugar donde se veía el esqueleto de las torres caídas, los bomberos descansando, el polvo y los carros abandonados. Fue muy impactante".

Lea además: La Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín volverá a la presencialidad

El 11 de septiembre de 2001 cambió la dinámica del mundo y, el caso de Joaquín, quien llevaba dos años en Estados Unidos, no fue la excepción. "Yo tenía un trabajo, pero era muy frágil porque no tenía papeles en esa época. Eso aceleró que yo dejara de trabajar en el periódico, entonces mi vida laboral cambió. Luego ingresé a otro medio como periodista, pero también me tocó buscar otros medios para ganarme la vida".

Aunque nació en Bogotá, Joaquín creció y estudió en Medellín, de donde es su familia, así que se considera antioqueño. Lleva 22 años viviendo en Estados Unidos. Trabaja en el sector educativo como traductor e intérprete. Está casado y tiene un hijo. De Nueva York destaca su solidaridad y resiliencia tras el 11 de septiembre.