Periodista colombiano y su padre mueren en accidente de tránsito en EE. UU.

Luego de que el pasado lunes 10 de abril se conociera la lamentablemente muerte del joven periodista colombiano José Luis Quijano y su padre en un grave accidente de tránsito en el estado de Oklahoma (EE. UU.), la Cancillería colombiana se pronunció luego de que varios de sus familiares manifestaran que no tenían el dinero suficiente para realizar la respectiva repatriación de los cuerpos.

A través de un escueto comunicado, la Cancillería se pronunció e informó que el Consulado de Colombia en Houston ya contactó a sus familiares y puso a su disposición la ayuda para brindarles “la debida asistencia en estos casos”.

El caleño, de 25 años de edad, había emprendido hace 10 meses el viaje hacia Estados Unidos con la aspiración de llegar a trabajar en los grandes medios de comunicación de esta país.

Puede leer: Más de 200 congresistas apelan decisión contra la píldora abortiva en EE.UU.

El periodista y comunicador, había trabajado con cámara y micrófono en Telepacífico y en Estados Unidos, mientras lograba alcanzar su meta, fue mesero en Oklahoma.

De acuerdo con una entrevista concedida por su madre al medio de comunicación Noticias RCN, el joven le alcanzó a contar a su progenitora que estaba tomando clases de inglés para poder ejercer su profesión.

"Me dijo ‘mami, yo estoy estudiando inglés, me están ayudando para ejercer el periodismo allá. Todo lo que usted me dijo lo estoy cumpliendo. Muchas cosas bonitas y proyectos. Mi hijo y el papa eran todo, muy terrible esta noticia".

También lea: Trump no retirará su candidatura presidencial, incluso si es condenado

Cabe recordar, que la pareja de colombianos estaban a 2 horas de distancia de su destino en Dallas (EE. UU.) mientras aprovechaban un día de descanso para salir de paseo, cuando sufrieron el fatal accidente que les quitó la vida.