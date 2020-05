Periodista que predijo el coronavirus dice que la pandemia puede durar 36 meses

Según ella, lo que pasará es que este virus se propagará en oleadas, y no como un tsunami que golpee todo y luego se retire. Por ejemplo, mientras en algunas partes de Estados Unidos recién están empezando los brotes, en otras, como Nueva York, ya está muy avanzado.

"Y así es como va a ser por meses y meses: brotes esporádicos aquí, allá, que se mueven hacia el hemisferio sur, que regresan al hemisferio norte; diferentes partes del mundo golpeadas en diferentes momentos", añadió Garrett a Democracy Now.

"Entonces, es Italia hoy. Es Portugal mañana. Es Albania la próxima semana. Es Río de Janeiro dos semanas después, y así sucesivamente. Y esto continuará por mucho tiempo", indicó.

En 2005, en un artículo publicado en 'Foreign Affairs', Garrett escribió que para contener una pandemia por una gripa severa "algunos países podrían imponer cuarentenas inútiles, pero altamente disruptivas, o cerrar fronteras y aeropuertos, quizás por meses".

"Dichos cierres interrumpirían el comercio, los viajes y la productividad. Sin duda, el mercado mundial bursátil tambelearía y tal vez caería precipitadamente. Además de la economía, la enfermedad probablemente afectaría la seguridad global, reduciendo la fortaleza de las tropas y la capacidad de todas las fuerzas armadas, las operaciones de paz de la ONU la policía en todo el mundo", dijo en ese momento, hace 15 años, Garret.

En 2007, la periodista dio una charla TED que, a la luz de hoy, se ve como una especie de profecía, pues habla de las lecciones que debieron haber aprendido los países de la gripa de 2018.

Y ahora ella habla del tan anhelado regreso a la normalidad y su conclusión es que no será como antes, tal como pasó después del 11 de septiembre de 2001: "¿Volvimos a la normalidad después del 11 de septiembre? No. Creamos una nueva normalidad. Fortalecimos la seguridad de Estados Unidos. Nos convertimos en un Estado antiterrorista. Y eso afectó todo. No podíamos entrar a un edificio sin mostrar una identificación y pasar por un detector de metales, y no pudimos subir a los aviones de la misma manera nunca más. Eso es lo que va a pasar con esto", dijo Garrett al New York Times.