Periodista que transmitía en vivo fue víctima de acoso al recibir una nalgada

El acoso sexual hacía las mujeres sigue siendo uno de los grandes problemas de la sociedad civil, como lo pudo evidenciar una periodista italiana, mientras hacía el cubrimiento de las reacciones que había dejado el término de un partido de fútbol.

Se trata de la corresponsal Gretta Beccaglia que cubre los eventos deportivos para el canal Toscana TV, y hacía justamente una transmisión a las afueras del estadio Carlo Castellani, en la que el equipo local Empoli, se impondría ante la Fiorentina en un encuentro valido por la fecha 14 de la Serie A.

Posteriormente, la hinchada que se retiraba del estadio, eufórica por la gran victoria de su equipo, se acerca a la periodista para celebrar. En ese momento un aficionado, con una mirada intimidante, le pega una nalgada a la mujer.

La comunicadora no puede disimular su mal gusto y le grita al aficionado que no hiciera eso, mientras otro grupo de personas se acerca y le dice cosas intimidantes.

Sin embargo, lo que más causó indignación fue la respuesta que recibió por parte de su colega Giorgio Micheletti, que cuando se encontraba en el set de grabación y al ver lo acontecido le señaló que no prestara atención a este tipo de acciones, que no se enojara por lo que le hicieron, ya que esto suma nuevas experiencias. Esta reacción no cayó bien en televidentes e internautas, que no dudaron en hacer críticas al profesional por incentivar la violencia de género, e inclusive algunos se atrevieron a señalar que el señor Micheletti es ‘machista’.

No obstante, Beccaglia hizo la respectiva denuncia a través de su cuenta de Instagram, y le pidió ayuda a sus más de 86.000 seguidores para dar con el paradero de la persona que la agredió de esta manera, para que pueda pagar su actuar ante un juzgado de dicho país.