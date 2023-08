[Video] Perrito le 'robó' la camioneta a su dueño: aprovechó un descuido y la arrancó

Gustavo y su hijo se tomaron todo con humor. Al día siguiente del accidente, ambos hablaron con El Doce, un canal de televisión de Córdoba. El joven vive a unas cuadras de la casa de sus padres, por lo que Apolo se la pasa yendo y viniendo de casa en casa, deambulando por las calles sin problemas pues los vecinos lo conocen muy bien.

Y es que Apolo es un perro de rutinas: cada vez que ve la camioneta, se sube porque entiende que ese es un lugar seguro para él. De hecho, cuando las cámaras de El Doce llegaron a hacer la reportería, se encontraron al perro, muy tranquilo, echado sobre las sillas traseras de la Toyota.

El joven cuenta que, cuando su padre le contó lo que había pasado, no le creyó nada: "Me dijo: 'tu perro te chocó el auto'". Gustavo, entonces, tuvo que mostrarle la cámaras de seguridad para demostrarle que no estaba mintiendo.