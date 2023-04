Perú afirma que Petro falta a la verdad e "irrespeta" normas internacionales en caso Castillo

El Gobierno de Perú aseguró que el presidente Gustavo Petro "falta a la verdad" y cometió un "irrespeto a las normas internacionales", tras volver a defender al exmandatario Pedro Castillo, en un discurso que pronunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

En un mensaje publicado este miércoles en Twitter por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la canciller Ana Cecilia Gervasi señaló que las afirmaciones de Petro "denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción".



El presidente colombiano, quien en febrero fue declarado como persona non grata por el Congreso peruano, abogó este miércoles de nuevo por Castillo ante el Consejo Permanente de la OEA, con sede en Washington, y criticó que el exgobernante esté preso "sin sus derechos políticos".



"¿Pero no miramos Perú, entonces? ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos, es decir, en contravía de la Carta Democrática?", se cuestionó.



"Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial quita los derechos políticos, ¿entonces por qué le están quitando los derechos políticos al pueblo sin una sentencia?", continuó.



Petro también propuso rehacer la carta fundacional de la OEA y aseguró que le interesa y está "luchando" por reintegrar a Venezuela en la organización.



Tras estas afirmaciones, Gervasi rechazó la "nueva e inaceptable injerencia" en asuntos internos peruanos y consideró que el gobernante colombiano también cometió una "violación a la carta constitutiva" de la OEA.



El mandatario de Colombia, al igual que su homólogo mexicano, Andrés López Obrador, no reconoce a la administración de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia peruana el pasado 7 de diciembre por sucesión constitucional, tras la destitución de Castillo por intentar dar un golpe de Estado.

En reiteradas ocasiones, el gobierno de Boluarte ha expresado su rechazo a los "actos de injerencia" de Petro en asuntos internos, pues el mandatario colombiano también criticó en enero el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima y acusó a los policías peruanos de "marchar como nazis" en el contexto de las protestas antigubernamentales que azotaron al país entre diciembre y marzo.



Castillo (2021-2022) cumple actualmente prisión preventiva por dos casos, uno relacionado con su presunto liderazgo de una organización corrupta durante su gestión y por haber intentado, sin éxito, disolver el Parlamento e implantar un gobierno de excepción.