Perú confirma su primer caso de la variante británica del coronavirus

El Ministerio de Salud de Perú confirmó este viernes su primer caso de la variante británica del coronavirus SARS-CoV-2, cuya mutación lo hace hasta un 70 % más contagioso que la cepa original causante de la covid-19.

La variante fue detectada en una mujer residente en Lima que no ha viajado al extranjero en los últimos meses pero que recientemente estuvo en una reunión familiar durante las fiestas navideñas, explicó en conferencia de prensa la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

La paciente se encuentra bajo cuarentena en su domicilio porque "los síntomas que ha tenido son leves y en su vivienda tiene las condiciones adecuadas para hacer la cuarentena".

También se han tomado pruebas a los familiares que estuvieron en contacto con la mujer y dos de ellos dieron positivo para la covid-19, pero todavía están pendientes los resultados del secuenciamiento de esas muestras para confirmarse que también se trate de la variante británica del virus SARS-CoV-2.

"No sabemos de qué forma ha adquirido la mutación. El virus circula y no tenemos esos detalles para saberlo, salvo que haya algún contacto clave como haber viajado al extranjero, que no es el caso", explicó Mazzetti.

Ante la aparición en Europa de esta nueva variante del coronavirus, el Gobierno peruano suspendió los vuelos comerciales con Europa, pero las conexiones aéreas siguen funcionando bajo la modalidad de vuelos especiales, donde los pasajeros igualmente deben presentar una prueba molecular (PCR) negativa con una antigüedad de máximo 72 horas.

Asimismo, continúan abiertos los vuelos comerciales con otros países de la región como Chile, que desde el 29 de diciembre reportó la existencia en su territorio de la mutación británica de la covid-19.

La ministra recordó que no hay evidencia de que la nueva mutación del coronavirus sea más letal y la única diferencia es su mayor capacidad de contagio.

"En lugar de contagiar a un promedio de tres personas, puede contagiar a cinco, seis o incluso siete si no se mantienen las medidas de prevención adecuadas", apuntó Mazzetti, quien exhortó a la población a usar correctamente la mascarilla.

Por su parte, el viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, explicó que desde el inicio de la pandemia se han secuenciado en Perú un total 355 genomas del virus y este fue el primero que cumplía con los criterios marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerarlo la variante británica.

Tras la alerta lanzada por el Instituto Nacional de Salud (INS), el Ministerio de Salud reportó el hallazgo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El hallazgo de la variante británica de la covid-19 en Perú llega en un momento donde se está registrando a nivel nacional desde hace diez días un aumento "lento pero progresivo" de los nuevos contagios y de los fallecimientos.

"No tenemos la curva tremenda que tuvimos en la primera parte de la pandemia. El incremento no es exponencial y por eso hablamos de un rebrote", apuntó Mazzetti, que prefiere no declarar este aumento como el inicio de una segunda ola de contagios.

Hasta el momento el Ministerio de Salud reporta más de un millón de casos sintomáticos confirmados de covid-19, de los que más de 38.000 han fallecido.