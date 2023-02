Petro fue declarado "persona non grata" por el Congreso de Perú

El Congreso peruano declaró este viernes persona non grata al presidente Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del Perú (PNP) y pidió a las autoridades que garanticen que "no ingrese al territorio nacional".



La decisión recibió 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones del pleno legislativo. La moción que planteó esta medida se refirió a unas declaraciones que hizo Petro el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.



"En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos", señaló el presidente colombiano.

El gobernante colombiano agregó que dicha convención "no se aplica solo a Gobiernos de izquierda".



"Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los Gobiernos y esa es nuestra postura", agregó el mandatario.



La moción que planteó esta medida fue aprobada el pasado martes por la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la diputada conservadora María del Carmen Alva, quien consideró en ese momento que las expresiones de Petro eran "lamentables, realmente vergonzosas".



Este viernes, Alva remarcó ante el pleno que el Congreso peruano está "defendiendo a la Policía Nacional", tras lo cual enfatizó que "nadie puede ofenderla diciendo que son tropas nazis".



En concreto, la moción propuso expresar su rechazo a las "inaceptables" expresiones de Petro, al considerar que estas constituyen una "ofensa" a la PNP, al Estado peruano y a "todo el pueblo judío" al "banalizar el holocausto".



También pidió declarar a Petro persona non grata y exhortar a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores a realizar "las gestiones necesarias" para garantizar que el mandatario colombiano "no ingrese al territorio nacional".



En enero pasado, el Gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su "enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia" de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.

"Allanar universidades. Gritar ¡¡Muera la inteligencia! El Consejo Permanente de la OEA debe ser citado para examinar el caso de Perú", dijo en aquella ocasión el mandatario colombiano, quien en diciembre pasado salió en reiteradas ocasiones en defensa del expresidente peruano Pedro Castillo, tras su fallido autogolpe.



El Parlamento peruano aprobó ya a fines del año pasado una moción parlamentaria en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país por parte de Petro y de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Asimismo, el Gobierno de Dina Boluarte había mostrado en diciembre su "profundo malestar" por las declaraciones de Petro en apoyo a Castillo al considerarlas una injerencia "inaceptable" en los asuntos internos del país en otra nota diplomática.



Perú ya declaró persona non grata al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, y al expresidente boliviano Evo Morales "por sus constantes incitaciones en la política nacional" que, siempre a juicio del Parlamento, buscan "desequilibrar el orden interno del país".