Piden autorizar formularios electrónicos y firmas digitales para referendos y revocatorias

Ante la decisión que tomó la Registraduría de suspender los procesos de revocatoria de mandato de los alcaldes y gobernadores en todo el país hasta que se garanticen protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas, algunos promotores de este tipo de iniciativas consideran que las autoridades electorales deben modernizar las normas para adecuarlas a los nuevos mecanismos digitales.

Los senadores Juan Luis Castro y Jorge Londoño, enviaron una solicitud al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que se modifique la resolución 6245 de 2015 y se autorice la utilización de formularios electrónicos para recoger el apoyo de los ciudadanos.

“No puede ser posible que a la crisis de la pandemia se sume la inestabilidad institucional que no le garantiza a los ciudadanos ejercer sus derechos”, indicó Castro al señalar que no dar trámite a los procesos ciudadanos en contra de los mandatarios locales, podría constituirse en una violación de la Constitución.

Cabe recordar que Castro y Londoño lideran dos iniciativas encaminadas a promover un referendo campesino y una consulta ciudadana por la salud, que también se verán afectadas con la decisión de la Registraduría.

Por su parte, el senador Roy Barreras también le insistió a los órganos electorales dar respuesta a una solicitud que había hecho hace varios meses, en la que pedía autorización para la recolección de firmas digitales en el referendo revocatoria del presidente de la República que él está impulsando.

“Entendemos y compartimos la preocupación de la Registraduría a propósito de la bioseguridad en el mecanismo de recolección física de firmas, pero no es eso lo que estamos esperamos hace más de tres meses. Desde octubre de 2020, como promotor del referendo ‘Chao Duque’, hemos solicitado a la autoridad electoral la autorización de las firmas digitales para que la expresión democrática no se coarte, para que la pandemia no acabe con la expresión libre de la ciudadanía”, indicó.

Barreras indicó que no es comprensible que todo el Estado colombiano esté funcionando a través de herramientas virtuales y a los ciudadanos se les niegue la posibilidad de expresarse a través de una firma digital.

El Ministerio de Salud deberá hacer llegar un concepto a la Registraduría en las próximas horas, en el que se especifiquen las normas de bioseguridad que deberán ser tenidas en cuenta por los comités promotores de los referendos y revocatorias para la recolección de los apoyos ciudadanos.