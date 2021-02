Piden a Cuba declarar al ELN como grupo terrorista y extraditar a sus jefes

El Gobierno Nacional informó en las últimas horas que a través del embajador de Cuba en Colombia, fueron advertidos de un supuesto plan que tendría la guerrilla del ELN de perpetrar un nuevo atentado terrorista en la ciudad de Bogotá.

Esta información hizo que varios congresistas comenzaran a hacerle exigencias no solo a ese grupo, cuya delegación se encuentra en La Habana, sino también al gobierno cubano.

Luego de conocerse esta información, la senadora María del Rosario Guerra pidió que Cuba extradite a los miembros de la delegación del ELN que están en su territorio.

“Cuba no solo es albergue para terroristas, sino que los protege. ¿Si la inteligencia de ese país tiene información tan sensible para otro país por qué no persigue, captura y extradita a los responsables, a los terroristas?”, indicó la legisladora.

El senador Juan Diego Gómez espera que la isla tome decisión de considerar al ELN como un grupo terrorista, para que no haga más presencia en su territorio.

“Se trata de una denuncia muy diciente por parte de Cuba. Sin embargo, esto requerirá que se maneje al más alto nivel diplomático y de la jefatura de Estado en Colombia. Mientras tanto, Cuba debería ir avanzando en declarar al ELN como un grupo terrorista. Lo que aspiramos es que en los próximos días se pronuncie el gobierno cubano sobre estos hechos y el gobierno colombiano proceda de la misma manera”, indicó.

Por su parte, el senador Roy Barreras pidió claridad sobre el mando que tienen los máximos jefes de la guerrilla que se encuentran en La Habana. Barreras se preguntó si estos dirigentes continúan mandando o no en las filas de este grupo y calificó de cobarde este supuesto atentado.

“Los miembros del comando central del ELN que están en Cuba, tienen la obligación de descalificar y desautorizar cualquier amenaza o atentado contra la ciudadanía; o mandan o no mandan. Si mandan, deben abortar cualquier atentado terrorista cobarde y si no mandan y alias Pablito y demás dedicados al narcotráfico hacen lo que les viene en gana, pues significa que los miembros de ese comando no tienen ninguna capacidad ni para orientar la paz, ni para orientar la guerra”, sostuvo.

Algunos parlamentarios también consideran que esto demuestra que el ELN no quiere la paz para el país y por eso el Gobierno del presidente Iván Duque debe mantener suspendidos los diálogos.