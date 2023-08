"Politiquero" y "miserable": lo que Piedad Córdoba decía de Fernando Villavicencio

Después de que se conocieron estas denuncias, Córdoba anunció acciones legales contra Fernando Villavicencio: "Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo, me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda", dijo ella, el 8 de enero de 2022, a 'Semana'.

"Lo que pasa es que ese tipo Villavicencio es un hijo de puta que es de la oposición a Rafael Correa, de los que se han dedicado a perseguirlo", añadió.

Villavicencio, entonces asambleísta de Ecuador, le respondió así a Córdoba: "Le recuerdo que mi apellido es Villavicencio. Mientras usted profiere graves amenazas en mi contra, yo exhibo documentos que confirman su relación con Álex Saab".