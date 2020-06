Piloto estrella de la Nascar califica de injusticia la muerte de George Floyd

Johnson, siete veces campeón de la Serie de la Copa dijo que tal vez no haya sido lo suficientemente vocal hasta ahora, pero que está trabajando para cambiar eso.

"He estado hablando por teléfono con amigos míos como (el piloto de NASCAR) Bubba Wallace, otros amigos de color y de diferente raza que he conocido a lo largo de los años, he intentando entender y hacerles preguntas más profundas que hasta ahora no han surgido en nuestra relación", agregó.

El piloto dijo que de esa manera "aprendo y comprendo cuán lejos y con qué frecuencia mis amigos han lidiado con esos problemas, eso me está ayudando a encontrar mi voz y tener claridad en esta situación".

"Obviamente es un tema que puede crear mucha división, y sé que están sucediendo muchas cosas en los medios. Por lo tanto, he encontrado, en mi opinión, la mejor ruta es hablar con mis amigos de color y comprender su perspectiva, para ayudarme entender mi perspectiva y encontrar mi voz".