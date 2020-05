La empresa encargada del transporte público de Nueva York, también conocida como La capital del mundo, anunció un plan piloto con lámparas de luz ultravioleta para matar el coronavirus en todo el sistema compuesto por buses, trenes y estaciones.

Con “150 dispositivos móviles de dos cabezales”, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó este programa que busca determinar la eficiencia de esta tecnología contra el virus.

Le puede interesar: Transmilenio confirmó nuevo caso de un conductor contagiado de COVID-19

Las lámparas UV-C se utilizan para matar microbios desde hace tiempo, sobre todo en hospitales y en la industria alimentaria. Es una tecnología en pleno boom en la pandemia.

Pero rayos UV-C, peligrosos para la piel y los ojos, no pueden ser utilizados en presencia de personas. El metro de Nueva York será desinfectado parcialmente con luz ultravioleta, pero solo en la madrugada, cuando está cerrado.

El equipo del Centro para la Investigación Radiológica de Columbia trabaja desde hace años sobre diferentes ultravioletas, denominados "lejanos" (su frecuencia es de 222 nanómetros), para demostrar que son eficaces para matar virus, sin riesgo para la salud, explicó David Brenner, director del Centro de Investigación Radiológica de la Universidad de Columbia, que examinara la eficiencia de las lámparas.

A estas frecuencias los rayos no penetran la superficie de la piel ni del ojo, subrayó. Esto hace que los UV-C puedan ser utilizados en lugares cerrados muy frecuentados, donde la contaminación es particularmente temida, y podría facilitar el desconfinamiento.

(•_•) ( •_•)>⌐■-■ (⌐■_■)



We’re piloting the use of ultraviolet lamps to disinfect trains, buses, stations and crew facilities.



The lamps use UVC, which is safe for humans but kills the virus responsible for COVID-19. pic.twitter.com/8pLSeZiLnB