¿Podría Donald Trump ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes de EE.UU.?

La política estadounidense vivió un capítulo sin precedentes este martes. Los republicanos votaron a favor de que su copartidario, Kevin McCarthy, fuera removido de la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

El ultraderechista Matt Gaetz propuso una moción de revocación contra McCarthy el pasado lunes como represalia por "traicionar" a su partido y llegar a un acuerdo con los demócratas para evitar el cierre del Gobierno a última hora y dar una prórroga de 45 días para fijar el presupuesto de la nación.

Más información: Presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos fue destituido

Más allá de si McCarthy merecía ser o no removido por su propio partido, la pregunta que todos se hacen es quién ocupará la silla como máximo jefe de la Cámara Baja estadounidense.

El saliente presidente mencionó minutos después que no se presentará para ser elegido de nuevo. "Terminé siendo el presidente número 55 de la cámara. Uno de los mayores honores. Amé cada minuto. Hacer lo correcto no siempre es fácil pero es necesario. No me arrepiento de haber defendido la elección de gobernar en lugar de quejarme. Es mi responsabilidad. No me presentaré para una nueva elección", afirmó.

As bajo la manga

Sin un claro perfil para ocupar ese importante puesto, algunos republicanos han nominado un nombre insospechado: Donald Trump.

El histórico expresidente de los Estados Unidos podría seguir haciendo historia, tras ser el primer mandatario en ser acusado por un crimen penal y también el primero en tener una foto policial oficial en una cárcel de Georgia.

De acuerdo a la constitución norteamericana, el presidente de la Cámara no tiene que ser miembro del congreso. Esta flexibilidad ha llevado a los republicanos a pensar en Trump.

La elección procederá en la planta baja del recinto, por medio de una votación, en la que el candidato necesita 217 votos para asegurar su victoria.

Lea además: Tiroteo en EE.UU.: cuatro heridos en una universidad de Baltimore

El representante republicano por Texas, Troy Nehls, fue el primero en lanzar la iniciativa para nominar a Trump para este cargo. "Esta semana, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos vuelva a reunirse, mi primera orden del día será nominar a Donald J. Trump como presidente de la Cámara", dijo Nehls en un comunicado.

Por otro lado, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, apoyó la posible candidatura del expresidente al afirmar que "pondrá fin a la guerra en Ucrania. Asegurará la frontera. Pondrá fin al gobierno políticamente armado y hará que Estados Unidos vuelva a ser enérgicamente independiente".