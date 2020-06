Polémica en EE.UU. por publicidad política de Trump que utiliza a la NASA

La campaña para la reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, filmó una publicidad electoral que muestra el lanzamiento de SpaceX el sábado pasado y a los astronautas que tripularon esa misión, en aparente violación de las regulaciones de la NASA, informaron de los medios.

El video, titulado "Make Space Great Again" y que fue subido a YouTube, incluye imágenes del programa Apollo, así como de la misión Demo-2 de SpaceX y de los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley, de acuerdo con el sitio SpaceNews.com. El video fue luego retirado de YouTube.

Le puede interesar: Denuncian a Trump por dispersar manifestantes con gases lacrimógenos

La NASA generalmente autoriza el uso de fotos y videos en avisos publicitarios, pero no de sus insignias y astronautas.

"Como agencia del gobierno, la NASA no promocionará ni respaldará ni parecerá promover o respaldar un producto, servicio o actividad comercial. Por lo tanto, existen límites estrictos para el uso de cualquiera de las identidades de la NASA y las imágenes de emblemas en los anuncios", versan las regulaciones publicitarias de la agencia espacial.

La esposa de Doug Hurley, la exastronauta Karen Nyberg, y el hijo de ambos aparecieron en el video, según los informes. "Me resulta inquietante que una imagen mía y de mi hijo sea utilizada en una propaganda política sin mi conocimiento ni mi consentimiento. Está mal", dijo Karen Nyberg en Twitter.

I find it disturbing that a video image of me and my son is being used in political propaganda without my knowledge or consent. That is wrong. @nasa @JimBridenstine https://t.co/cXcKHxmn6e