Hace unos días, miles de personas en México celebraron la decisión hecha pública por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la interrupción voluntaria del embarazo, una práctica llamada aborto.

Frente a la aprobación de este fallo en contra de criminalizar a las mujeres que deciden abortar en las primeras semanas de gestación, en las últimas horas salió a la luz un polémico video en el que un sacerdote en Coahuila, México, dice que maten a las mujeres que abortan porque son huecas y no sirven para nada.

“No apoyen a las jóvenes matando a sus hijos para que dejen de estorbar y se diviertan, mejor maten a sus hijas para que ellas no estorben”, aseguró el sacerdote Lázaro Hernández Soto.

Pocas horas después de que el video fue publicado ya se había vuelto viral y recibió miles de comentarios por parte de los cibernautas que acusaban al sacerdote de machista, pues sus fuertes palabras contra la mujer desataron miles de interpretaciones por parte de los usuarios de las redes sociales.

"Una mujer que aborta ya no sirve para nada, esta hueca, va a vivir amargada, no va a volver a tener hijos", dijo el cura. Además pidió a los padres, familiares y amigos no apoyar a las mujeres si deciden deshacerse de su bebé.

Dadas las circunstancias, la Diócesis del Saltillo salió a dar una explicación sobre lo sucedido y dijo: “Esto es un ejemplo irónico, una argumentación ad absurdum, usada para ejemplificar lo erróneo que es matar a un hijo.Los dichos del sacerdote fueron sacados de contexto, pero los dichos de quienes lo hicieron público se han tomado de manera categórica”.

Sin embargo, el video le sigue dando la vuelta al mundo por medio de las redes sociales, causando indignación en los internautas que hacen comentarios como: "Esto es demencial, lo digo nuevamente: la religión es el peor cáncer de la humanidad", "Que clase de personas son estas. De ahí tantos feminicidios, pederastas, violadores. Total la iglesia lo perdona todo" y "Sin palabras ante tan inconmensurable muestra de diabólica inhumanidad".