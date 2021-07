Por su parte, una compañera de trabajo de Oliveira conversó con una canal de televisión y reveló algunos detalles de lo ocurrido. “Durante el robo los tres ladrones no paraban de amenazarnos diciendo que nos iban a matar. Uno de ellos me preguntó si yo tenía padres o hijos y luego me dijo que él no tenía nada que perder (…) Nos insultaron y realizaron bromas malas a todas las chicas de la tienda”.

Asimismo, las autoridades informaron que había un cuarto integrante de la pandilla esperando dentro de un vehículo a los delincuentes en una calle cercana al lugar. Sin embargo, el criminal logró escapar al ver el asedio.