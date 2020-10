Policía asesinó a su amante por temor a que su esposa se enterara del engaño

Una enfermera fue asesinada en Inglaterra por su amante tras descubrir que él tenía otras relaciones y amenazarlo de contarle toda la verdad a su esposa.

Se trata de Claire Parry, quién mantuvo un romance por diez años con el agente de la policía Timothy Brehmer, mientras ambos engañaban a sus respetivas parejas, y según revelaron los medios locales de Hampshire, la mujer había descubierto que su amante era un mujeriego.

Al parecer, Claire tras sospechar que Timothy tenía otras aventuras extramatrimoniales se creó un perfil falso en Facebook y así fue como se habría percatado que su encantador amante coqueteaba con varias mujeres y hasta se relacionaba íntimamente con muchas de ellas.

La enfermera en medio de su decepción amorosa redactó un texto con la intención de enviárselo a la esposa de Brehmer, sin embargo, no lo hizo, pues primero quería enfrentar al hombre.

En el juicio, el fiscal a cago relató que: “Claire se enfrentaba al inminente fin de su matrimonio, y la comprensión de que el hombre con el que había tenido una aventura durante años tal vez no era el hombre que ella pensaba en absoluto”.

“Ambos se encontraron el estacionamiento de un club nocturno y allí Parry le reclamó al policía por sus infidelidades y amenazó con contarle absolutamente todo a su esposa por lo que Timothy reaccionó estrangulándola hasta la muerte dentro de su vehículo”, se escuchó en el juzgado.

En cuanto al mensaje de texto que la víctima le enviaría a la señora Brehmer, la fiscalía resaltó los siguientes fragmentos: “Querida Martha, es probable que lo que te voy a decir no te sorprenda. Supongo que siempre lo sospechaste, pero trataste de ignorar. No hay una manera fácil de decirlo, pero, en pocas palabras, tu marido es una puta. Yo y otras mujeres hemos sido víctimas de sus palabras y encantos, de sus promesas de estar en un matrimonio sin amor y quedarse en él solo por el bien de sus hijos”.

El texto continuaba: “Me conquistó hace muchos años y me hizo creer que él y yo teníamos un futuro hasta que se dio cuenta de que estabas embarazada. Al principio no me habló de ti, ni que estaba casado, y cuando me enteré me dijo que estaba en proceso de divorcio”.

El acusado admitió haber causado la muerte de su amante, pero afirmó que no había tenido la intención de estrangularla, y que “simplemente estaba tratando de sacarla del auto con fuerza”.

El juicio continúa.