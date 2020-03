El vicegobernador de Texas (EE.UU.), Dan Patrick, en una entrevista con Fox News se vio muy preocupado por la crisis actual del coronavirus y se preguntó por una fórmula para que los norteamericanos no pierdan sus derechos en medio de la peligrosa pandemia.

Lea también: En medio de la emergencia, pastores ofrecen facilidades de pago para dar el diezmo

En ese sentido, el político afirmó que a pesar de que él es una persona de la tercera edad, con seis nietos, es fundamental que en medio de la crisis, los ancianos piensen en las generaciones que vienen.

“Yo no quiero que todo el país se sacrifique, las personas me dicen que la crisis no puede hacer que se pierdan todas las personas de Estados Unidos, pues eso llevaría a la entrada de un colapso económico”, aseguró.

Lea también: Emergencia sanitaria en la cárcel de San Andrés por falta de baños

Siguiendo esa idea, dijo que a los abuelos -como él- lo que más debe importarles en este momento son sus nietos, por esa razón, dio a entender que él y su generación debe "sacrificarse" por ellos en dado caso que la economía se desplome absolutamente.

Texas Lt Gov Dan Patrick literally says grandparents should die to save our economy for our kids😳



Not only would millions of young people *also* die, but imagine the sociopathy of preferring mass death to bailing out working Americans😐#COVIDー19 pic.twitter.com/ziVfFXKOCJ