Pompeo, de gira en Medio Oriente para que países árabes restauren relaciones con Israel

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo este lunes en una conferencia de prensa en Jerusalén que confía en que otros países seguirán los pasos de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), tras el anuncio de que normalizarían relaciones con Israel.



"Confío en que veremos a otros países árabes unirse", señaló el estadounidense durante una declaración a los medios junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



"La oportunidad para que reconozcan al Estado de Israel y trabajen junto a él no solo aumentará la estabilidad en Oriente Medio sino que también mejorará la vida de la gente de sus propios países", agregó y describió el acuerdo de normalización anunciado hace diez días como "un gran paso".

Lea además: Trump llega a Convención Republicana tras oficializarse su candidatura presidencial



Además, Pompeo hizo referencia a la polémica generada en torno a una posible cláusula que permitiría a Estados Unidos vender cazas F-35 y otras armas avanzadas a Abu Dabi, levantando el veto y rompiendo la norma que obliga a Washington a garantizar que Israel tendrá una ventaja en tecnología militar en la región.



"Estados Unidos tiene un requisito legal con respecto a la ventaja militar cualitativa de Israel que seguiremos honrando. Pero también tenemos una relación de seguridad de más de 20 años con los Emiratos Árabes Unidos", señaló y reconoció que su país "revisará" ese veto para asegurarse de que están entregando a EAU el equipamiento necesario para defenderse de la amenaza iraní.



Netanyahu, por su parte, reiteró que el acuerdo de normalización "no incluyó la aceptación israelí de ninguna venta de armas" y volvió a dejar claro que la posición de su Gobierno sobre la protección de su ventaja militar en la región no ha cambiado, algo que también reiteró a Pompeo durante su reunión.



El mandatario israelí celebró la decisión de Estados Unidos de iniciar el proceso en la ONU para restablecer las sanciones internacionales contra Irán que, de levantarse, permitirían a Teherán obtener "tanques, misiles y defensas antiaéreas para continuar su campaña de agresión en la región y en el mundo", por lo que sería "absurdo".



Sobre este tema, Pompeo apuntó que Estados Unidos "utilizará todas las herramientas" a su alcance para garantizar que Irán no obtendrá armas nucleares y que confía en que lo lograrán.

Le puede interesar: Alexéi Navalni presenta signos de envenenamiento: Hospital alemán

Tras su parada en Israel, en la que también abordó su preocupación por la creciente inversión y presencia de China en el país, Pompeo viajará a Emiratos Árabes Unidos y a Sudán y Baréin, dos de los países que se especula podrían seguir los pasos de Abu Dabi.