Por ahora no hay colombianos afectados por terremoto en Turquía

El canciller colombiano Álvaro Leyva se refirió a la situación de los colombianos que viven en Turquía, luego del terremoto que sacudió a ese país en los últimos días.

Según Leyva, hasta el momento no se tiene reporte de connacionales afectados por esta tragedia y que tan solo han tenido contacto con una colombiana que vive en esa nación y que manifestó estar en perfectas condiciones.

“Hay una colombiana que afortunadamente no fue objeto de daño, casada con una persona de allá de la región, pero por fortuna no sucedió absolutamente nada. Sabemos que se trata de una colombiana que no ha querido dar su nombre, pero lo importante es que está ilesa y que nosotros estamos listos a prestarle el auxilio que ella solicite”, indicó el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores también confirmó que Colombia enviará ayudas humanitarias a Turquía y colaborará en lo que pueda para que los habitantes de ese país puedan sortear esta situación difícil.

“Turquía mandó una comunicación al mundo y llegó una a Colombia pidiendo colaboración (…) lo que sí podemos ayudar y lo que ya estamos adelantando es responder con lo que tiene que ver con cobijas porque allá está el invierno, alimentos no perecederos, medicinas, sí estamos atendiendo y vamos a ver si acompañamos con una partida económica que es algo nominal, pero es para demostrar que sí estamos siendo solidarios y que nos duele lo que está ocurriendo en Turquía y en Siria”, manifestó.

Debido al terremoto, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, declaró tres meses de estado de emergencia en las diez provincias afectadas por los dos fuertes terremotos que ocurrieron en ese país y que hasta el momento dejan más de 5.000 personas fallecidas.