Por hambre y escasez de alimentos se rompe la cuarentena en Venezuela

Mantengan distancia, 'bróder'", pide un agente a compradores que se agolpan frente al kiosko de Jhony Solano, de 49 años, que ofrece desde latas de sardinas hasta rollos de papel higiénico.

Más tarde una sirena policial anuncia el fin de la jornada y Jhony se apura en vender unos últimos tomates.

"No estamos trabajando para hacernos ricos ni millonarios, sino para llevar el sustento de todos los días a la casa", expresa.

Seguro, pero "preso"

"El cambio es radical", dice Cristian Torne, de 28 años.

Este organizador de eventos recorre con tranquilidad desiertas vías que rodean el barrio, donde el crimen y el narcotráfico golpean fuerte. "No hay delincuencia (durante la cuarentena), por lo menos", se consuela.

Venezuela, según el independiente Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), registró unas 60,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes en 2019, diez veces la media mundial; aunque el gobierno reportó 21 homicidios por cada 100.000.

Un año antes, el OVV estimó una tasa de 112 por cada 100.000 habitantes en Petare.

Pero Cristian se siente "preso" en casa. Policías y militares prohíben el libre tránsito, piden salvoconductos a conductores y corren a los buhoneros de Petare, corazón del mercado negro de alimentos en Caracas.

"No sé qué es peor. Ya no hay delincuencia, pero tenemos el coronavirus. No hay buhoneros, pero no hay comida para comprar", enumera agotado.