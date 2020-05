Portavoz del presidente ruso, hospitalizado por coronavirus

El portavoz de Vladimir Putin, Dmitri Peskov, anunció este martes a las agencias de prensa rusas haber dado positivo del nuevo coronavirus y encontrarse actualmente hospitalizado.

"Sí, estoy enfermo. Me atienden", declaró Peskov sin dar más detalles, citado por las agencias de noticias TASS, Interfax y Ria Novosti.

Al ser consultado sobre la última vez que estuvo en contacto con el presidente ruso, Peskov respondió que fue "hace más de un mes".

Dmitri Peskov, muy cercano a Vladimir Putin y al que acompaña en cada uno de sus viajes, no había vuelto a dar su rueda de prensa diaria habitual desde el 6 de mayo.

Antes de él, el primer ministro ruso Mijáil Mishustin y los ministros de la Construcción y de Cultura, Vladimir Iakushev y Olga Liubimova, también se contagiaron el nuevo coronavirus.

Rusia reanuda su actividad

El contagio del portavoz ruso se conoció el mismo día en que el país dio inicio a un prudente desconfinamiento regionalizado, amparado por una débil mortalidad, aunque el país volvió a registrar de nuevo más de 10.000 casos de contagios por COVID-19.

Con 232.243 casos confirmados desde el inicio de la epidemia, de ellos 10.899 registrados este martes según las estadísticas oficiales, Rusia está entre los tres o cuatro países más afectados del mundo en cantidad de enfermos.

Desde principios de mayo se registran más de 10.000 nuevos casos cada día, una evolución que Rusia explica por su política de masiva detección, con 5,8 millones de pruebas de coronavirus, según el recuento de esta jornada.

Varias regiones, las menos afectadas, reabrieron este martes ciertos comercios, como salones de belleza, pero la mayoría de los sitios públicos permanecen cerrados, incluidos los restaurantes, en tanto concentraciones o grandes reuniones de personas también siguen prohibidas hasta nueva orden.

De esta manera, por ejemplo, en Bajkortostán, el dirigente regional, Radi Jabirov, anunció la reapertura diurna "de las riberas de los ríos, muelles y parques". En Magadán, en el extremo oriente ruso, se autorizaron las actividades deportivas individuales al aire libre.

Moscú, en particular, principal foco de la epidemia (121.301 casos), permanecerá en confinamiento hasta el 31 de mayo, aunque se autoriza a la construcción y a la industria a reanudar el trabajo. No obstante, confinó en sus domicilios a poblaciones de riesgo, en especial las personas mayores.

Sin embargo, la mortalidad, según las estadísticas oficiales, sigue siendo muy baja, con solo 2.116 decesos, respecto a países como España, Italia o Francia, o incluso Alemania, citada como ejemplo por su gestión de la crisis.