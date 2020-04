Posible vacuna contra el coronavirus ya fue probada con éxito en monos

Un grupo de científicos del Instituto Jenner perteneciente a la Universidad de Oxford en Inglaterra desarrolla una posible vacuna contra el Covid-19, y según un artículo del New York Times, esta vacuna llevaría la delantera frente a los más de 100 proyectos de vacunas que se adelantan en diferentes universidades y laboratorios al rededor del mundo.



Esta vacuna ya fue probada en primates por parte de otro grupo de investigadores del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos (NIH por sus siglas en inglés), la prueba se hizo en los laboratorios Rocky Mountain ubicados en el estado de Montana.



En entrevista con el diaro norteamericano, el investigador Vincent Munster explicó que seis monos macacos rhesus fueron vacunados con el compuesto desarrollado en Oxford y posteriormente expuestos a propósito a grandes cantidades del Sars Cov-2 (popularmente conocido como coronavirus).



Mientras que los primates vacunados permanecieron sanos, tras 28 días de exposición al vírus, otro grupo de monos del laboratorio que no fueron vacunados desarrolló sintomas del Covid-19.



El macaco rhesus es el más parecido a los seres humanos según los investigadores den NIH. Por otra cabe aclarar que el Covid-19, anteriormente conocido como neumonía de Wuhan es la enfermedad resultante de la exposición al Sars Cov-2 que es una clase de coronavirus pero que popularmente se conoce como 'coronavirus' o 'nuevo coronavirus'.



Se espera que en los próximos días comiencen las pruebas con humanos en cerca de 6.000 voluntarios, no obstante los científicos han aclarado que "la inmunidad en los monos no garantiza que una vacuna proporcione el mismo grado de protección para los humanos".



Emilio Emini, director del programa de vacunas de la Fundación Bill y Melinda Gates también le concedió una entrevista al New York Times donde explicó que "es imposible saber qué vacuna potencial surgirá de la lucha como la más exitosa hasta que los datos de los ensayos clínicos estén disponibles".



Y agregó que en todo caso se necesitaría más de una vacuna puesto que algunas funcionaran de manera más efectiva en niños y otras en personas mayores, todas tendrán diferentes costos y dosis dependiendo de los resultados de la investigación.



A pesar de que los científicos trabajan a contrareloj, los resultados en humanos solo se podrían conocer hasta septiembre, puesto que hay que asegurarse que la vacuna no tenga efectos secundarios y estudiar las contraindicaciones en diferentes grupos de pacientes, de manera que la cura no resulte peor que la enfermedad.