Posó sonriente en fotos y luego habría empujado a su esposa embarazada por el seguro

Más de 40.800 euros sería el valor del seguro de vida que, al parecer, Hakan Aysal de 40 años quería cobrar ocasionándole la muerte a su esposa Semra Aysal, quien tenía siete meses de embarazo.

Las autoridades que llevan el caso aseguran que el hombre empujó a la mujer de 32 años para cobrar el seguro de vida, sin embargo, Aysal insiste que no fue el responsable del accidente.

Le puede interesar: Hombre pescó una "mojarra gigante" en el río Sinú

"Después de tomar una foto, mi esposa guardó el teléfono en su bolso; más tarde me pidió que le diera el teléfono. Me levanté y luego escuché a mi esposa gritar detrás de mí, cuando me alejé para sacar el teléfono de su bolso", indicó.

Los hechos ocurrieron en Butterfly Valley en Mugla, Turquía y aunque no se ha demostrado que el hombre haya ocasionado la muerte de la mujer y su hijo, el Tribunal Superior de lo Penal de Fethiye determinó que Hakan Aysal debe permanecer bajo custodia por asesinado premeditado.

Lea también: Ni tapetes químicos ni toma de temperatura: las nuevas medidas contra la covid-19 en Bogotá

Preguntado sobre las cuestionables primas de seguros, Aysal dijo: "Me interesan los deportes extremos desde 2014; paracaídas, puenting, rafting. Por eso tenía un seguro de vida antes de casarme".