Premio Rey de España a periodista de RCN Radio: el valor de lo humano y de la migración

"Ayudó mucho que la historia se viralizó y que Mario Domm, el cantante de Camila, y Pablo Hurtado, de la agrupación también, hicieron presión (para ayudarlo), eso me preció muy bonito porque estrellas de la música hispanoamericana estuvieron muy comprometidas en el sueño de Álex", afirma.

Sensibilidad periodística

Morales, que en RCN Radio habitualmente cubre información de medioambiente, se dejó llevar por su olfato periodístico y su sensibilidad para hacer esta historia y así lo reconoció el jurado que de los Premios Rey de España que valoró "la buena factura del trabajo" y "la frescura y sensibilidad en la realización".

"Yolanda Ruiz, mi jefe, me dijo: 'eso es para premio, preséntate al Premio Rey de España'. Nunca me había presentado, yo dije, 'bueno, pues vamos a ver qué pasa', y de verdad cuando me enteré (de que había sido la ganadora) hiperventilé, de verdad que no me lo imaginé, no me pasó nunca por la cabeza".

Más en: Vaticano niega haber encubierto los abusos sexuales cometidos por excardenal McCarrick

Morales se siente recompensada como periodista y como ser humano por el "final feliz" de la historia de Beja.

"Parece como un cuento", dice, y recuerda que después de ser testigo del encuentro casual del cantante venezolano y los artistas mexicanos se propuso "hacer todo lo posible para que él alcanzara sus sueños, lo que tuviera que hacer, no era una cosa ni siquiera profesional de periodista, sino de Carolay Morales, (de un) ser humano haciendo algo por otro ser humano".