Presidencia de Trump tocó fondo con asalto de sus seguidores al Capitolio

"Esto son cosas y eventos que pasan cuando una victoria electoral arrolladora es arrebatada de manera tan abrupta y viciada a los grandes patriotas que han sido tratados tan injustamente y mal durante tanto tiempo. Idos a casa y en paz ¡Recordad este día para siempre!", escribió Trump en un tuit que fue eliminado y provocó la suspensión temporal de su cuenta.

Para el analista político y periodista en Estados Unidos, Robert Valencia, lo sucedido en el Capitolio podría repetirse, a pesar de que Trump ya haya dicho que transferirá el poder a Joe Biden.

"No me extrañaría que esto vuelva a ocurrir el próximo 20 de enero, no me sorprendería que volvieran a lanzar un ataque de naturaleza similar", dijo el experto en RCN Radio.

Para el experto la interrogante es "si la Fuerza Pública tendrá un esquema tan débil como el de ayer, porque no era posible que a pesar de la amenaza que presentaba la manifestación, los simpatizantes de Trump entraran al Congreso 'como Pedro por su casa'".

El analista indicó asimismo que a pesar de lo ocurrido, no se puede desconocer que los 70 millones de votos que se emitieron en las elecciones a favor de Trump, siguen siendo un material político importante para los republicanos que se mantienen con el presidente saliente a pesar de lo de ayer.

"En mi opinión es un intento de golpe de estado, él se salió con la suya por unas horas, y lo deja muy mal parado, se habla incluso de evaluar artículos de destitución, y acá en Estados Unidos se dice que cada minuto que pasa Trump en el poder es un peligro inminente", aseguró Valencia.