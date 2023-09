El presidente Gustavo Petro ha sido criticado en los últimos meses por llegar tarde a algunas reuniones; a pesar de que el mismo mandatario ha salido a defenderse, muchas personas indican que tiene un problema de puntualidad, además de cuestionarle que también cancela o cambia su agenda.

Por ejemplo, un informe de La Silla Vacía reveló que el presidente Petro ha cancelado o reprogramado 82 eventos desde el 7 de agosto.

En medio de su gira presidencial en Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU, Gustavo Petro está siendo criticado nuevamente por su impuntualidad.

La situación se presentó después del muy sonado discurso de Gustavo Petro en la ONU sobre la crisis climática y el paso a una economía descarbonizada el cual ha generado bastante controversia.

Le puede interesar: Pareja que tuvo que soportar a perro "flatulento" en su vuelo pidió reembolso de su dinero

"¿Cuál la diferencia entre Ucrania y Palestina? ¿No es hora de acabar ambas guerras, y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta?", dijo en un apartado del discurso.

Luego de esa importante cita, Petro se reunió con el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y según su agenda, posteriormente se reuniría con el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol.

No obstante, esta reunión no se dio y habría sido debido a la impuntualidad de Petro. Según reportó la Revista Semana, la delegación colombiana no llegó y los coreanos, que al igual en países de Asia son muy estrictos con la puntualidad, no esperaron al presidente Petro y siguieron con su agenda.

Más del discurso de Petro

En su intervención, además, el presidente Gustavo Petro habló de la lucha contra las drogas y mencionó al fentanilo, el opioide sintético originado en la industria farmacéutica que se ha vuelto una amenaza mundial. En ese punto, también se refirió a los cultivos de hoja de coca y cannabis y planteó un cambio de enfoque para dejar de perseguir al cultivador.

Le puede interesar: Joven de 14 años asesinó a su madre e hirió gravemente a su novio

"Sembraron injusticias, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces, han pasado a las drogas de la muerte: al fentanilo".

Video del discurso de Petro ante la ONU