Presuntos ladrones fueron colgados y flagelados en público por comunidad indígena

El presidente del Partido del Trabajo, Ignacio Álvarez, en entrevista con la agencia EFE confirmó el rescate de los presuntos delincuentes, sin embargo, no quiso dar muchos detalles de lo ocurrido, afirmando que jamás acudió la seguridad ni la fiscalía al municipio para interceder por lo ocurrido.

Le puede interesar: [Video] Comerciante en Antioquia se defendió a bala de dos ladrones y abatió a uno

“No estoy disponible para hablar ahorita, está en emergencia mi municipio. No están en peligro, toda la gente está escondida. No acudió la seguridad. Sí, así fue, no asistió la Fiscalía”, afirmó Ignacio Álvarez

Luego de conocerse lo ocurrido en el corregimiento Huixtan las vías de acceso fueron bloqueados por más de 11 horas, no se podía entrar ni salir.