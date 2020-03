Primer paciente con coronavirus en Perú trabaja en una aerolínea

Latam agregó que, desde el momento en que retornó al Perú de sus vacaciones, el paciente "no ha regresado a ejercer sus labores en nuestra compañía, ya que se reportó que contaba con descanso médico".

La empresa enfatizó que "cumple con todas las exigencias sanitarias requeridas por las autoridades locales respecto del manejo de las enfermedades infectocontagiosas en todos los países donde operamos".

La ministra Hinostroza insistió en que "se trata del primer caso de coronavirus en el Perú" y pidió tener "confianza en el sistema de salud del Gobierno, el cual está preparado para afrontar esta epidemia".

"Contamos con las personas, recursos e infraestructura idóneos para este fin", afirmó la alta funcionaria.

Ante la confirmación del primer caso en Perú, Hinostroza aclaró que la mejor medida de prevención es el lavado constante de manos y no así el uso de mascarillas.

"Estas son para personal que atiende a un paciente infectado y para que un paciente no contamine a otro. No es para que los ciudadanos usen mascarillas porque eso no les protegerá de la infección", explicó.