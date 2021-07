Primera Dama de Haití asegura que Jovenel Moise fue "traicionado"

Afirmó que "las aves de rapiña" que mataron a su marido el pasado 7 de julio "siguen corriendo por las calles. Ni siquiera se esconden. Están ahí observándonos y escuchándonos".

La mujer llamó a evitar que "la sangre de nuestro presidente se derrame en vano". "No queremos venganza, ni violencia. No cederemos al miedo. Los miraremos (a los asesinos) directamente a los ojos. Les diremos que ya es suficiente", agregó.

La familia "está pasando por días oscuros", dijo Martine Moise, quien resultó herida de bala en el ataque armado a su marido en su residencia privada en Puerto Príncipe.

La primera dama habló durante 15 minutos sobre sus 25 años de relación con el difunto gobernante, al que descubrió como una persona "apasionada y decidida, amable, alegre y con gran carisma".

"Él se convirtió en mi himno y yo en su orquesta", dijo, relatando su vida en común y afirmando que nunca estuvo preparada para la muerte de su marido de esta manera.

Martine aseguró no entender "cómo la envidia de poder y la vulnerabilidad podían llevar a tal malicia contra" su marido.

"Siempre intentó hacer más y mejor", agregó Martine Moise, quien describió el sistema político haitiano como "podrido e injusto", al tiempo que aseguró que el gobernante quería "salir con las manos limpias y puras" de la Presidencia.

Jovenel Moise "se encontró de la noche a la mañana con todo el sistema delante. Se le trató con todo tipo de maldades", dijo. De acuerdo con Martine, se han utilizado "todos los medios -incluyendo las redes y los micrófonos de los medios de comunicación- para destruir a su marido" como presidente.

"Jovenel, mi amor, qué será de mí sin ti. Vete en paz, vete con el sentido del deber cumplido. Deja que tu alma descanse en paz, nosotros nos encargaremos del resto'', advirtió.

"Es un adiós pero no una despedida. No pensé que este cambio que querías hacer podría llevar a tu asesinato. Los oligarcas han ganado una batalla. Hemos perdido una batalla, pero la guerra aún no ha terminado", insistió.

El presidente fue asesinado a tiros en su residencia en Puerto Príncipe en la madrugada del 7 de julio, en un ataque de un comando armado integrado por exmilitares colombianos que accedió a la vivienda presidencial sin hallar resistencia por parte de los guardias que deberían haber protegido la vida del presidente.