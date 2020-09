Principal revista científica de EE.UU. toma por partido y apoya a Joe Biden

Por primera vez en sus 175 años de historia, la revista Scientific American decidió posicionarse políticamente en las elecciones presidenciales y dar su apoyo al candidato demócrata Joe Biden, ya que, en su opinión, el presidente Donald Trump "rechaza las pruebas de la ciencia".

“No tomamos esta decisión a la ligera”, asegura este martes en un editorial la revista científica, que acusa a Trump de haber llevado a cabo una gestión de la pandemia de la COVID-19 “deshonesta e inepta”, de haber puesto fin a protecciones del medio ambiente, cuidado médico y atacado a investigadores y agencias científicas, así como de negar el cambio climático.

“Es por esto que pedimos que voten por Joe Biden, que ofrece planes basados en hechos para proteger la salud, la economía y el medio ambiente”, añade la revista científica, la publicación más longeva de divulgación científica y la que más tiempo se ha publicado sin interrupción de Estados Unidos.

Scientific American has never endorsed a presidential candidate in our 175-year history—until now.



The 2020 election is literally a matter of life and death. We urge you to vote for health, science and Joe Biden for President.https://t.co/8TlH7shjFn