Productor de Sound of Freedom señala a AMLO de adoctrinar niños "con libros comunistas"

La Unión Nacional de Padres, asimismo, argumenta que legalmente los libros no pueden distribuirse porque se necesita autorización de la Reforma Educativa. Y en respuesta a una solicitud suya, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México pidió detener la impresión de los textos.

Sin embargo, el martes pasada, la SEP informó que aún no había recibido notificación alguna de la decisión judicial y explicó que las cartillas han "cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales". Por esa razón, el presidente López Obrador confirmó que los libros estarían en la mayoría de escuelas públicas el 28 de agosto.

"No se han retirado y no se van a retirar. No se van a embodegar millones de ejemplares (...) Los nuevos libros de texto gratuitos buscan que la educación tenga una nueva dimensión social, humanística y científica", dijo AMLO.

No obstante ese anuncio, estados como Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua decidieron no distribuir los libros en sus escuelas.