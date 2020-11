Profesor desata polémica al calificar a sus estudiantes como “generación de cristal”

Para algunos maestros y alumnos, los espacios académicos por cuenta de una educación virtual no termina por convencerlos y sigue generando fisuras. En este contexto, es común ver videos donde se registra la poca disposición de los estudiantes y las reiterativas quejas de los profesores.

A propósito de este tema, recientemente se difundió en redes sociales una grabación sobre una discusión donde el maestro Miguel Ángel Cabello del Instituto Tecnológico de Acapulco en Guerrero (México), generó polémica al calificar a su clase como una “generación de cristal”.

Todo sucedió porque un estudiante le reclamó al docente de cálculo diferencial por sus métodos de enseñanza y sus “respuestas sarcásticas” ante su solicitud. Como muchos profesores, Cabello le recordó al joven sus estudios y sus diplomas, como la prueba 'irrefutable' de su conocimiento.

2¿Qué quieres?, tú crees que yo no extraño el pizarrón en las clases. (...) ¿Qué propones?, no te puedo regalar la calificación", le dice el profesor de cálculo al joven que le replica que él no quiere notas regalas, sino que busque otros mecanismos para enseñar.

Sin embargo, en vez escuchar los argumentos del estudiante el profesor le aconseja pedir cambio de grupo. "Échenle ganas a lo que sigue, es lo que les pido, hay que meterle... Cuando peleen métanle argumentos. Generación de cristal que de todo se ofenden... como le van a hablar mal al niño. ¿ah?, no se les puede hablar mal", finalizó Cabello.

Aunque el maestro ha sido duramente criticado en las redes sociales por algunos usuarios, otros -principalmente profesores- lo defienden. La realidad es que el debate acerca de la forma en que se va a lograr una verdadera educación en medio la pandemia aún está por verse.