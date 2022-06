Profesor que le dio correazos a alumno por hacerle bullying a compañero no será despedido

Los directivos del centro educativo San Felipe, ubicado en Piura (Perú), tomaron la decisión de no apartar de su cargo al profesor Daniel Mendiola, quien le dio correazos a un alumno en plena aula de clases.

De acuerdo con la investigación adelantada por la institución, el docente golpeó con una correa al alumno para detenerlo, ya que este estaba pateando a un compañero. Por suerte, todo quedó grabado en video por varios estudiantes que estaban en el aula de clases.

Mendiola, tras ser absuelto de las acusaciones, agradeció el apoyo que recibió por parte de varios padres de familia y aseguró que la educación no es solo “llenar cuadernos sino también enseñar valores”.

“Doy gracias a los directivos de esta honorable institución por comprender mi situación y hacer justicia tal como lo hice yo. Que esto quede como precedente para que todos sepan que aún podemos cambiar, que todos sepan que ser profesor no solo es hacer llenar cuadernos, sino también enseñar y cultivar los verdaderos valores. Demostremos que todavía podemos confiar en que el bien siempre vence al mal. Como profesor me comprometo a seguir impartiendo una buena educación. Gracias a todos los padres que me respaldaron y pidieron justicia por mí, en serio muchas gracias, Dios lo bendiga”, indicó el docente en redes sociales.

Mientras tanto, el director del centro educativo resaltó que el profesor actuó con firmeza y justicia al ver que se estaba cometiendo un acto de maltrato escolar. Adicionalmente, informó que se acordó expulsar al adolescente que cometió el bullying, mientras que el estudiante afectado recibirá ayuda psicológica tras sufrir constantes agresiones.

“No toleraremos actos de acoso o maltrato escolar entre alumnos, nuestro deber es educar y no permitir abusos de este tipo”, expresó dicha autoridad.